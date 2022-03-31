Возросло количество жертв обстрела Николаевской ОГА: обнародованы новые фото последствий (53)

УНИАН 2022.03.31 08:49

Виолетта Орлова 08:43, 31.03.22 По последним данным, погибли 16 человек. Так выглядит разрушенное здание в центре Николаева / фото ГСЧС Возросло количество жертв недавнего ракетного обстрела здания Николаевской ОГА (ныне - военной администрации). Как сообщает пресс-служба ГСЧС, всю ночь продолжались работы по разбору завалов и поиску людей. "По состоянию на 07:00 31 марта погибло 16 человек (спасателями

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