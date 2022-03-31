Возросло количество жертв обстрела Николаевской ОГА: обнародованы новые фото последствий (53)

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- Российские оккупанты обстреляли Северодонецк и Лисичанск: погибли два человека : РБК-Україна 20:31
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- 31.03.2022, 16:34 За сегодня из Луганщины эвакуировано более 1000 человек, главным образом - из Лисичанска : В Час Пик 17:18
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- 14:45 31.03.2022 Количество погибших в результате обстрела здания Николаевской ОГА выросло до 20 человек - ГСЧС : Интерфакс-Україна 15:00
- 31 марта 2022, 14:44 За сегодня из Луганской области удалось эвакуировать более тысячи человек, - Гайдай : Восточный Вариант 14:45
- "Грады" без остановки ложились всё ближе. Как эвакуировали мирных жителей из Луганской области : Северодонецк online 14:00
- сегодня в 12:45 В Северодонецке разрушен дом: есть погибший : Трибун Луганска 13:43
- В Харькове попаданием снаряда был разрушен подземный газопровод : Комментарии Харьков 13:35
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- Из Луганской области сегодня удалось эвакуировать более 400 человек : РБК-Україна 13:31
- Из Рубежного, Попасной и Лисичанска удалось эвакуировать людей: среди них много детей : 24 канал 13:30
- 31.03.2022, 12:34 На Луганщине ВСУ накрыли огнем скопление вражеской техники и уничтожили штаб кадыровцев : В Час Пик 13:18
- В Северодонецке разрушен дом, один человек погиб, двух - спасли : ОстроВ 12:40
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- Вражеский снаряд разрушил газопровод в Харькове : Харьковские Известия 11:47
- В Лисичанске российские оккупанты обстреляли детский сад: малышам грозит ампутация конечностей : Informator.media 11:41
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- В Харькове снаряд оккупантов разрушил газопровод, без газоснабжения остались около 34 тыс. человек : Еспресо TV 11:34
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- 31 марта, 09:35 Количество жертв обстрела Николаевской ОВА возросло до 16 человек : Думская.net 10:03
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