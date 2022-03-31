Будем бороться за каждый метр нашей земли, за каждого нашего человека - новое обращение Зеленского (45)

MY.UA 2022.03.31 00:01

30 марта, 20:59 Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к мировому сообществу, где рассказал о переговорном процессе между Украиной и Россией. Видеообращение глава страны опубликовал в Telegram. Подробности"Есть переговорных процесс, который продолжается. Но это пока только слова. Пока - без конкретики. Есть также и другие слова - о якобы отводе российских войск от Киева и Чернигова.

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