Арестович заявил, что Россия хочет уничтожить Украину, чтобы она стала никому неинтересной (20)

MY.UA 2022.03.30 22:46

30 марта, 19:33 Новость на украинском Также он отметил, что результат переговоров в Стамбуле - отсутствие каких- либо компромиссов со стороны Украины. Советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил, что Россия хочет уничтожить Украину, чтобы она стала никому неинтересной. Об этом он сообщил в видеообращении по результатам переговоров в Стамбуле. Ролик появился на его YouTube-канале 30 марта.