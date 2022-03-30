Арестович заявил, что Россия хочет уничтожить Украину, чтобы она стала никому неинтересной (20)

2022.03.31 (20)2022.03.30 (218) →
- Подоляк озвучил итоги переговоров Украины и России в Стамбуле : Повінь.com.ua 02:19
- Украина предлагает Москве выбрать место встречи президентов, только не в россии и беларуси - Арахамия : Укринформ 02:02
- Украина предлагает Москве выбрать место встречи президентов, только не в россии и беларуси - Арахамия : MY.UA 02:01
- Переговоры украинской и российской делегаций возобновятся 1 апреля, - Арахамия : РБК-Україна 01:31
- Переговоры Украины и России возобновятся 1 апреля в видеоформате - Арахамия : Новое Время 01:31
- Прорыва в российско-украинских переговорах - нет, - МИД Франции : 24 канал 01:30
- Украинская делегация не считает Абрамовича нейтральной стороной на переговорах с Россией - Арахамия : Новое Время 01:16
- 01:04 31.03.2022 Переговоры с РФ возобновятся 1 апреля - Арахамия : Интерфакс-Україна 01:16
- Первые полосы мировых СМИ о войне в Украине: 30 марта : Одесская жизнь 01:11
- Переговоры возобновятся 1 апреля, за неделю подготовимся к встрече президентов - Арахамия : Українська правда 01:10
- Арахамия: Мы представили свою позицию публично, и рф уже не может имитировать процесс переговоров : Укринформ 01:02
- Арахамия о безопасности Украины: нам нужны большие гаранты : РБК-Україна 01:01
- Арахамия: Мы представили свою позицию публично, и рф уже не может имитировать процесс переговоров : MY.UA 01:00
- Встреча Путина и Зеленского может состояться в ближайшее время - Подоляк : Вести.ua 00:45
- Стало известно, когда возобновятся переговоры с Россией : Gazeta.ua 00:44
- Мы бы с удовольствием скопировали 5 статью НАТО, но у нас война, - Арахамия о гарантиях : 24 канал 00:30
- Переговоры Украина россия - что думают украинцы об отказе от НАТО, Донбасса, Крыма : Наша Столиця 00:21
- Украинская делегация обсудит в Турции сотрудничество в военной сфере : Повінь.com.ua 00:19
- Арахамия рассказал, для чего на переговорах Абрамович : Українська правда 00:10
- Россия не сможет ветировать предоставление Украине защиты, - Чалый : World News 23:42