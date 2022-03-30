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Фокус: Украина

Арестович заявил, что Россия хочет уничтожить Украину, чтобы она стала никому неинтересной

Арестович заявил, что Россия хочет уничтожить Украину, чтобы она стала никому неинтересной (20)

MY.UA 2022.03.30 22:46
30 марта, 19:33 Новость на украинском Также он отметил, что результат переговоров в Стамбуле - отсутствие каких- либо компромиссов со стороны Украины. Советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил, что Россия хочет уничтожить Украину, чтобы она стала никому неинтересной. Об этом он сообщил в видеообращении по результатам переговоров в Стамбуле. Ролик появился на его YouTube-канале 30 марта.
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2022.03.31 (20)

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