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Шольц напомнил Путину, что расчеты за газ будут в евро и долларах

Шольц напомнил Путину, что расчеты за газ будут в евро и долларах (50)

Новости Донбасса 2022.03.30 22:42
30 марта 2022, 22:11 Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в котором сообщил ему о неизменности условий договоров - расчеты за российский газ будут и далее осуществляться в евро и долларах. Об этом говорится в пресс-релизе правительства ФРГ, передает "Интерфакс- Украина". Путин проинформировал о подписанном законе, согласно которому с 1 апреля
РУБЛЬ, ПУТИН, ГАЗ, ИТАЛИЯ, ДРАГА, ПРЕМЬЕР, Путин, Драги, Россия, Украина, Германия, Италия
2022.03.31 (50)

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