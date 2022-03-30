Шольц напомнил Путину, что расчеты за газ будут в евро и долларах (50)

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- Путин подписал указ о торговле газом с "недружественными странами" только в рублях : Gazeta.ua 18:44
- Путин официально перевел оплату за газ на рубли : Hronika.info 18:40
- Путин подписал указ о переводе расчетов за газ с "недружественными" странами на рубли : Гордон 18:36
- 31 марта 2022 15:48 путин подписал указ об оплате за газ в рублях с 1 апреля : Экономика.com.ua 18:34
- "Россия вредит сама себе": Загребельская об указе относительно оплаты газа в рублях : Еспресо TV 18:34
- - 31 марта 2022 17:28 Путин подписал указ о торговле газом за рубли : EconomistUA 18:34
- Путин подписал указ о расчете за российский газ с "недружественными странами" в рублях. Реакция Европы : APnews.com.ua 18:30
- 31 марта 2022, 17:41 Путин лично меняет правила расчета за газ для стран Запада: эксперт раскрыл тайный умысел Кремля : Dialog.ua 18:26
- Путин подписал указ о торговле газом за рубли : DailyUA 18:25
- Путин подписал указ о переводе расчетов за газ в рубли : Деньги.ua 18:20
- "Не примут условия россии": Париж и Берлин жестко ответили путину : Politeka 18:10
- Путин подписал указ о продаже газа РФ за рубли: что известно (видео) : Фокус 18:05
- Путин заявил, что условий для прекращения огня в Украине пока нет, - премьер Италии : MY.UA 18:04
- В офисах Газпрома прошли обыски : INTV.ua 17:43
- Условия еще не созрели... Путин отказался от встречи с Зеленским : Фраза.ua 17:35
- Путин подписал указ о торговле газом с "недружественными" странами только за рубли : Матриця свободи 17:29
- Еще две страны отказались оплачивать российский газ в рублях : Верже 17:29
- В офисах Газпрома прошли обыски : Минфин 17:08
- Путин сказал мне, что условия для прекращения войны "еще не созрели" - премьер Италии : ЛІГАБізнесІнформ 17:08
- Путин подписал указ о торговле газом за рубли : MY.UA 17:01
- Путин заявил, что условий для прекращения огня в Украине пока нет, - премьер Италии : Фокус 16:35
- Путин подписал указ о торговле газом с "недружественными странами" в рублях : РБК-Україна 16:31
- Путин заявил премьеру Италии, что еще не время для прекращения огня : Барометр Южноукраинска 16:26
- Путин отказался от прекращения огня и встречи с Зеленским - премьер Италии : Версии.com 15:55
- Путин отказался от встречи с Зеленским - премьер-министр Италии : Gazeta.ua 15:44
- сегодня в 15:33 Путин отказался от встречи с Зеленским и прекращения огня, - премьер Италии : Трибун Луганска 15:44
- Эрдоган попытается свести Зеленского и Путина: Запланированы беседы : Bigmir)net Новости 15:39
- Путин заявил премьеру Италии, что еще не время для прекращения огня в Украине : УП Європейська правда 15:34
- Путин отказался от прекращения огня и встречи с Зеленским - премьер Италии : Шиповник.ua 15:33
- Премьер Италии заявил об отказе Путина встречаться с Зеленским и прекращать огонь в Украине : APnews.com.ua 15:30
- Путин отказался от встречи с Зеленским и прекращения огня, - премьер Италии : World News 15:15
- 15:14 31 Мар 2022 Путин считает, что не созданы условия для прекращения огня в Украине, - премьер Италии : Рубрика 15:29
- Путин заявил премьеру Италии, что еще не время для прекращения огня в Украине : Українська правда 15:10
- Премьер Норвегии в разговоре с Путиным призвал дать гуманитарный доступ в Мариуполь : УП Європейська правда 15:04
- Путин заявил премьеру Италии, что еще не время для прекращения огня в Украине : Business Information Network 15:01
- РФ предложила европейским покупателям газа открывать рублевые счета в российских банках : Kosatka.Media 14:50
- Путин заявил, что время для встречи с Зеленским "еще не наступило" : Bigmir)net Новости 14:39
- Путин еще не хочет прекращать войну и встречаться с Зеленским, потому что "не созрели условия" - премьер Италии : MY.UA 14:31
- Идея путина о поставках газа для ЕС за "деревянные рубли" с треском провалилась : Бессарабiя.UA 14:17
- Путин еще не хочет прекращать войну и встречаться с Зеленским, потому что "не созрели условия" - премьер Италии : ТСН.ua 14:17
- 31 марта 2022, 14:02 Путин отказался от встречи с Зеленским и прекращения огня, - премьер Италии : Восточный Вариант 14:15
- Путин отказался от встречи с Зеленским и прекращения огня, - премьер Италии : РБК-Україна 14:01
- Мир: сможет ли Путин остановить поставки газа в Европу : Энергетика Украины 13:32
- В Германии обыскивают офисы Газпрома : Новости Ю 10:07