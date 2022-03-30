Шольц напомнил Путину, что расчеты за газ будут в евро и долларах (50)

Новости Донбасса 2022.03.30 22:42

30 марта 2022, 22:11 Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в котором сообщил ему о неизменности условий договоров - расчеты за российский газ будут и далее осуществляться в евро и долларах. Об этом говорится в пресс-релизе правительства ФРГ, передает "Интерфакс- Украина". Путин проинформировал о подписанном законе, согласно которому с 1 апреля