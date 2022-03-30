Едим собак, насилуем девочек, - аудиоперехват СБУ разговора русских фашистов (16)

Николаевские новости 2022.03.30 22:27

30.03.2022 21:49 Российские оккупанты деградируют с каждым днем войны: уже начали насиловать несовершеннолетних и есть собак В распоряжении СБУ оказались новые перехваты телефонных разговоров рашистов, показывающих зверства и настоящий моральный портрет. Вот как этот захватчик, веселящий свою жену, рассказывая, что "...здесь три танкиста взяли и изнасиловали 16-летнюю девочку". И, как понятно из разговора, его жену это очень развеселило.

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