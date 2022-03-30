Едим собак, насилуем девочек, - аудиоперехват СБУ разговора русских фашистов (16)

- "Кто важнее - путин или родная мама": СБУ выложила разговор солдата рф с матерью : Odessit.in.ua 19:32
- Предатель Украины Войцешко хотел вывезти свою мать в россию: перехват разговора : Dnepr.express 19:31
- "Испугана до смерти": мать захватчика, родившегося на Херсонщине, отказалась выезжать из-под обстрелов : Цензору.нет 19:20
- "Кто важнее - путин или родная мама": СБУ выложила разговор солдата рф с матерью : Одесская Правда 19:19
- "Кто важнее - путин или родная мама": СБУ выложила разговор солдата рф с матерью : Одесса-Медиа 19:12
- Оккупант обстреливал город, в котором живет его мать (аудио) : УНИАН 17:24
- Стрелял по городу, где она живет: Как солдат РФ просил мать уехать из дома : Bigmir)net Новости 15:39
- "Испугана до смерти": мать захватчика, родившегося на Херсонщине, отказалась выезжать из-под обстрелов : Николаевский центр журналистских расследований 15:31
- СБУ: россияне признают, что облажались на войне с Украиной (аудио) : APnews.com.ua 15:30
- "Испугана до смерти. Меня трясло 2 дня": Мать захватчика, родившегося на Херсонщине, отказалась выезжать заграницу из оккупированного россией города : Преступности.нет 14:40
- Рашист умолял мать бежать из оккупированного города, но та отказалась (видео) : Главком 14:35
- "Кто важнее - путин или родная мама": СБУ выложила разговор солдата рф с матерью : Укринформ 14:32
- Российский военнослужащий пожаловался жене, как облажался в Украине : Dnepr.express 13:29
- Рядовые оккупанты уже признают свой провал в Украине (видео) : Главком 13:05
- 36-й день кровавой войны россии против Украины: все подробности 31 марта : Новини Live 10:09
- Насилуют несовершеннолетних и едят собак: СБУ перехватила новые разговоры российских оккупантов (Видео) : Криминал.TV 23:51