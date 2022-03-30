Чалый о гарантиях безопасности: Россия не будет иметь права выступить против предоставления Украине защиты (7)

РБК-Україна 2022.03.30 20:01

Среда 30 марта 2022 19:48 Фото: представитель украинской делегации на переговорах с РФ Александр Чалый (twitter.com/RadioVesti) Автор: Сергей Пышкин Представитель украинской делегации на переговорах с Россией Александр Чалый объяснил, как будут работать гарантии безопасности для Украины в будущем. По его словам, оккупант не будет иметь права вето запретить другим помочь защищаться нашей стране.