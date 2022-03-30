Эрдоган заявил о принципиальном согласии стать гарантом безопасности для Украины (27)

OCG News 2022.03.31 19:11

Николай Мазур 3 часа назад Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова стать одним из гарантов безопасности для Украины, но детали этого еще нуждаются в определении. Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает турецкий канал NTV. Эрдоган сказал, что переговоры в Стамбуле, на которых Украина представила России письменное предложение для прекращения войны, придали "значительный импульс" этому процессу.

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