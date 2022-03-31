В пригородах Киева ожидаются ожесточенные бои - Минобороны Британии (22)

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- В ближайшие дни в пригородах Киева могут начаться тяжелые бои, - британская разведка : Фокус 11:05
- 31 марта 22, 10:20 Разведка Британии прогнозирует тяжелые бои возле Киева : SiteUA 11:04
- Британская разведка прогнозирует ожесточенные бои вокруг Киева : Парламент.UA 10:52
- Под Киевом в ближайшие дни ожидаются ожесточенные бои - британская разведка : Вести-UA 10:51
- В ближайшие дни в пригороде Киева могут состояться ожесточенные бои - британская разведка : УНИАН 10:25
- Российские оккупанты удерживают позиции к востоку и западу от Киева, есть риск эскалации - разведка Британии : Obozrevatel 10:16
- Британская разведка предупреждает о тяжелых боях возле Киева в ближайшее время : UA-Футбол 10:14
- 31.03.2022, 09:53 Разведка Великобритании прогнозирует ожесточённые бои а окрестностях Киева : АСН.in.ua 10:13
- Оккупанты готовятся к окружению и штурму Киева : Online.ua 10:13
- На окраинах Киева могут развернутся ожесточенные бои - разведка Британии : Новини Live 10:09
- 31.03.2022 09:23 В пригородах Киева ожидаются ожесточенные бои, - разведка : Аргументы и Факты Украина 10:09
- Разведка Британии прогнозирует тяжелые бои в окрестностях Киева в ближайшие дни : ЛІГАБізнесІнформ 10:08
- Британская разведка ожидает ожесточенные бои в пригородах Киева : Главное 10:05
- В ближайшие дни в пригородах Киева могут быть ожесточенные бои, - британская разведка : Еспресо TV 10:04
- 31.03.2022 09:48 Британская разведка прогнозирует в ближайшие дни жестокие бои под Киевом : ДонПресс 10:03
- Разведка Британии прогнозирует ожесточенные бои в окрестностях Киева : Українська правда 09:40
- Разведка Британии прогнозирует ожесточенные бои в окрестностях Киева : УП Європейська правда 09:34
- Британская разведка ожидает ожесточенные бои в пригородах Киева : Барометр Южноукраинска 09:34
- В пригородах Киева ожидаются ожесточенные бои - Минобороны Британии : Новое Время 09:31
- Британская разведка ожидает ожесточенные бои в пригородах Киева : РБК-Україна 08:46
- Мэр Ирпеня Маркушин сообщил предварительные данные о погибших : Наша Столиця 00:21