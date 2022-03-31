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В пригородах Киева ожидаются ожесточенные бои - Минобороны Британии

В пригородах Киева ожидаются ожесточенные бои - Минобороны Британии (22)

Новое Время 2022.03.31 09:31
31 марта, 09:13 В Минобороны Британии ожидают ожесточенные бои в пригородах Киева (Фото:REUTERS/Gleb Garanich) По информации Министерства обороны Великобритании, в ближайшие дни ожидаются ожесточенные бои в пригородах Киева. В ведомстве сообщили, что оккупационные силы РФ продолжают удерживать позиции к востоку и западу от Киева, несмотря на вывод ограниченного количества подразделений. "В ближайшие дни в пригородах города, скорее всего, развернутся
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2022.03.31 (22)

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