Кинокомпания Disney с 7 апреля полностью остановит прокат своих фильмов в кинотеатрах России (21)

Страна.ua 2022.03.31 21:01

20:55, сегодня Disney приостанавливает прокат своих фильмов в российских кинотеатрах с 7 апреля. Фото: Walt Disney Кинокомпания Disney с 7 апреля полностью приостанавливает прокат своих фильмов в российских кинотеатрах. "Запрет на демонстрацию затронет как зарубежные проекты студии, так и российские релизы", - говорится в публикации "Бюллетеня Кинопрокатчика". Напомним, что в начале марта компания Disney прекратила выпуск новых

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