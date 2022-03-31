31.03.2022 17:58 Оккупaнты собираются покинуть Чернобыльскую АЭС и город Славутич (43)

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- Оккупанты начинают покидать ЧАЭС и Славутич: заявление "Энергоатома" : Информатор 18:53
- Российские войска собираются покинуть Чернобыльскую АЭС - Энергоатом : Kosatka.Media 18:50
- Российская армия собирается покинуть ЧАЭС - Энергоатом : Новости Донбасса 18:37
- Оккупанты готовы уйти из Славутича и ЧАЭС: что известно : Апостроф 18:45
- Выпадут волосы и зубы: облученных на ЧАЭС солдат РФ срочно вывозят в Беларусь : Hyser 18:45
- Российские террористы собираются покинуть Чернобыльскую зону : Gazeta.ua 18:44
- Часть захвативших ЧАЭС российских военных отправилась к белорусской границе, готовятся уйти и из Славутича - Энергоатом : Український Бізнес Ресурс 18:44
- ВС РФ планируют покинуть ЧАЭС и Славутич - Энергоатом : Bigmir)net Новости 18:39
- Получили облучение и уходят. Оккупанты покидают Чернобыль : Спорт.ua 18:36
- Российские войска собираются покинуть Чернобыль и Славутич, - Энергоатом : Фокус 18:35
- Российские оккупанты после облучения решили покинуть ЧАЭС: назрел бунт : Obozrevatel 18:31
- Войска РФ покидают не только ЧАЭС, но и Славутич | ВЕСТИ : Наша Столиця 18:21
- Российские оккупанты собираются покинуть Чернобыльскую АЭС : Odessa Online 18:17
- Российские военные, облученные после рытья окопов в рыжем лесу, собираются уйти в сторону Беларуси : Страна.ua 18:16
- Рашисты двумя колоннами отправляются из ЧАЭС и Славутича : UA-Футбол 18:14
- 41 минуту назад Армия РФ покидает Чернобыль : Дело.ua 18:13
- Российские оккупанты собираются покинуть ЧАЭС из-за признаков облучения - Энергоатом : ОстроВ 18:10
- 31.03.2022 17:58 Оккупaнты собираются покинуть Чернобыльскую АЭС и город Славутич : Аргументы и Факты Украина 18:09
- Почувствовали первые признаки облучения: оккупанты заявили, что собираются покинуть ЧАЭС : Новини Live 18:09
- Бунт из-за облучений: оккупанты покинули Чернобыльскую АЭС и Славутич : 24 канал 18:00
- Облучились и испугались. Российские военные собираются покинуть ЧАЭС и Славутич : Сегодня.ua 17:46
- Войска РФ покидают не только ЧАЭС, но и Славутич : Вести.ua 17:45
- 31.03.2022 17:25 Войска РФ бегут из Чернобыля из-за радиации: "Запаниковали при первых признаках болезни" : ДонПресс 17:33
- Оккупанты собираются покинуть ЧАЭС. У них появляются признаки облучения, - Энергоатом : РБК-Україна 17:31
- Оккупанты собираются покинуть Чернобыльскую АЭС и город Славутич - "Энергоатом" : ТСН.ua 17:31
- Огромная колонна российской техники двигалась из Чернобыля в Беларусь, - СМИ : 24 канал 17:00
- В Беларусь на лечение привезли очередную партию оккупантов, получивших высокие дозы облучения на ЧАЭС - СМИ : Новое Время 16:46
- В больницах Беларуси спасают очередную партию облученных в Чернобыле российских солдат : Волнорез 15:59
- Пентагон: российские военные выходят с территории ЧАЭС : Dnepr.Info 12:26
- Российских оккупантов вывозят из Чернобыльской зоны с радиационным заражением : Комментарии.Киев 11:34
- Радиация за Украину: российские военные получили сильные дозы облучения в Чернобыльской зоне : Флот2017 11:34
- Оккупанты покидают территорию ЧАЭС, многие из них получили облучение : Факти 09:24
- 31 марта 2022, 08:15 В больницах Беларуси спасают очередную партию облученных в Чернобыле российских солдат : Dialog.ua 08:26
- Оккупанты получили дозу радиации в Чернобыле: путинских вояк массово вывозят в Гомель на лечение : Главред 08:05
- СМИ: В центр радиационной медицины Беларуси регулярно привозят военных РФ : Цензору.нет 07:20
- Российские оккупанты получили дозу облучения в Чернобыле, их срочно эвакуируют : Телеграф.com.ua 03:13
- Облученных в Чернобыльской зоне российских оккупантов вывезли в Гомель для лечения : Obozrevatel 01:16
- "Накопались окопов в Рыжем лесу, суки?" В Беларуси в центр радиационной медицины привозят российских солдат - СМИ : Гордон 01:06
- Облученных российских террористов из Чернобыля возят в Беларусь : Gazeta.ua 00:43
- В белорусский Гомель везут облученных российских террористов из ЧАЭС : Газета День 00:28
- Чернобыль forever: в Беларусь привезли облученных радиацией ЧАЭС российских военных : DsNews 00:16
- Облученных на ЧАЭС оккупантов начали привозить в белорусский Гомель : Online.ua 00:13
- Облученных радиацией на ЧАЭС российских военных свозят в Гомель : World News 23:50