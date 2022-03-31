Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

31.03.2022 17:58 Оккупaнты собираются покинуть Чернобыльскую АЭС и город Славутич

31.03.2022 17:58 Оккупaнты собираются покинуть Чернобыльскую АЭС и город Славутич (43)

Аргументы и Факты Украина 2022.03.31 18:09
Киев, 31 марта - АиФ-Украина. Рocсийские оккупaционные войска собираются покинуть Чернобыльскую АЭС и город-спутник Славутич. Об этом пресс-служба НАЭК "Энергоатом" сообщает в Telegram. "Подтвердилась информация, что оккуппaнты, которые зaхватили Чернобыльскую АЭС и другие объекты в Зоне отчуждения, двумя колоннами отправились в сторону украинской границы с Республикой Беларусь. Намерения покинуть ЧАЭС зaхватчики сегодня утром озвучивали украинскому
ОККУПАНТ, РЫЖИЙ, ОКОП, ОБЛУЧЕНИЕ, ОТЧУЖДЕНИЕ, РАДИАЦИЯ, Емельяненко, Россия, Украина, Беларусь, Гомель
2022.03.31 (43)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022