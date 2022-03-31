Враг пополняет крылатыми ракетами корабли для возможных ударов по Одессе (5)

Одесса News 2022.03.31 11:13
31.03.2022 10:13
На военно-морской базе России в Крыму пополняют крылатыми ракетами корабли.
Как сообщает на своей странице в Facebook представитель Одесской областной
военной администрации Сергей Братчук, в ближайшее время возможны удары по
Одессе и другим украинским городам.
Однако, подразделения ПВО готовятся к отражению ракетных атак, утверждает
Братчук.
"На военно-морской базе Севастополя завершено пополнение боекомплекта КРМБ
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