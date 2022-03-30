Число жертв обстрела ОГА в Николаеве возросло до 15 человек (57)

Українська правда 2022.03.30 14:10

Валентина Романенко - Среда, 30 марта 2022, 13:58 фото ГСЧС Число жертв вражеского обстрела областной госадминистрации в Николаеве 29 марта возросло до 15 человек. Источник: Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области Детали: По состоянию на 13.00 30 марта из-под завалов здания Николаевской облгосадминистрации спасатели изъяли тела 14 погибших людей, еще один человек скончался в реанимационном отделении больницы.

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