Украина просит ряд стран одновременно закрыть границы для Беларуси и России (13)

2022.03.31 (13)2022.03.30 (6) →
- Украина договаривается с Польшей полностью закрыть границы с Беларусью : Gazeta.ua 06:44
- Украина просит ряд стран одновременно закрыть границы для Беларуси и России : РИА Мелитополь 06:25
- 05:31 31.03.2022 Украина ведет переговоры с Польшей о закрытии границы между Беларусью и Польшей - посол Украины в Польше : Интерфакс-Україна 06:00
- Украина ведет переговоры с Польшей о Беларуси - Дещица : Bigmir)net Новости 05:09
- Украина требует от Польши полностью закрыть границу с Беларусью - Дещица : Еспресо TV 05:04
- Украина ведет переговоры о полном закрытии границы Беларуси и Польши : Новое Время 04:31
- Украина ведет переговоры с Польшей о закрытии границы с Беларусью : ZN,UA 03:46
- Украина ведет переговоры с Польшей о полном закрытии границы с Беларусью, - Дещица : 24 канал 02:30
- Украина ведет переговоры с Польшей о полном закрытии границы с Беларусью, - посол Дещица : Obozrevatel 02:16
- Украина хочет договориться с Польшей о закрытии границы с Беларусью : Online.ua 02:13
- 30.03.2022 :: 23:42 Украина ведет переговоры с Польшей о полном закрытии границы с РБ - А.Дещица : Транспортный бизнес 00:40
- Дещица: Украина ведет переговоры о полном закрытии Польшей границы с Беларусью : Українська правда 00:40