Украина просит ряд стран одновременно закрыть границы для Беларуси и России (13)

РИА Мелитополь 2022.03.31 06:25

Украина просит ряд стран одновременно закрыть границы для 31 марта 2022, 06:15 Посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщил, что сейчас Украина проводит переговоры по блокированию любых поставок в страну-агрессора и страны- партнеры рассматривают возможность одновременного закрытия границ Беларуси и России. Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона. "Мы проводим переговоры с Министерством инфраструктуры Польши, с