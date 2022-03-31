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Украина просит ряд стран одновременно закрыть границы для Беларуси и России

Украина просит ряд стран одновременно закрыть границы для Беларуси и России (13)

РИА Мелитополь 2022.03.31 06:25
Украина просит ряд стран одновременно закрыть границы для 31 марта 2022, 06:15 Посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщил, что сейчас Украина проводит переговоры по блокированию любых поставок в страну-агрессора и страны- партнеры рассматривают возможность одновременного закрытия границ Беларуси и России. Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона. "Мы проводим переговоры с Министерством инфраструктуры Польши, с
ПОЛЬША, ЛИТВА, УКРАИНА, ГРАНИЦА, БЕЛАРУСЬ, ПОСОЛ, Дещица, Эстония, Латвия, Украина, Польша, Россия, Беларусь
2022.03.31 (13)

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