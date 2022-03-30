Samsung решил убрать букву Z со своих смартфонов (4)

Hyser 2022.03.30 18:45

Владимир Бойко 18:30 30.03 Компания решила произвести ребрендинг своих устройств в ряде стран. Официально пока это решение не комментируют Буква Z, которая стала символом вторжения России в Украину, а также символом зверств российских военных, исчезнет из названий ряда смартфонов компании Samsung. Как сообщают Украинские новости, Z убрали с моделей на официальных сайтах компании в Латвии, Литве и Эстонии.

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