Samsung решил убрать букву Z со своих смартфонов (4)

Hyser 2022.03.30 18:45
Владимир Бойко
18:30 30.03
Компания решила произвести ребрендинг своих устройств в ряде стран.
Официально пока это решение не комментируют
Буква Z, которая стала символом вторжения России в Украину, а также
символом зверств российских военных, исчезнет из названий ряда смартфонов
компании Samsung.
Как сообщают Украинские новости, Z убрали с моделей на официальных сайтах
компании в Латвии, Литве и Эстонии.
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