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Как украинцам будут компенсировать потерю жилья: в Раду внесен законопроект

Как украинцам будут компенсировать потерю жилья: в Раду внесен законопроект (6)

На пенсии 2022.03.30 17:04
Редакция 30/03/2022 16:49 В Раде зарегистрирован законопроект о компенсациях украинцам потерянного из- за войны жилья A A Председатель партии "Слуга народа", народный депутат Елена Шуляк сообщила, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект о компенсации украинцам утраченного из-за войны жилья. Депутат также напомнила о пакете государственной поддержки переселенцам, которым пришлось покинуть свое место жительства из-за войны.
ДЕНЬГИ, ЖИЛЬЕ, КОМПЕНСАЦИЯ, СЛУГА, ЗАКОНОПРОЕКТ, ВОЙНА, Шуляк, Украина, Харьков, Россия
2022.03.31 (6)

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