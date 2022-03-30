Как украинцам будут компенсировать потерю жилья: в Раду внесен законопроект (6)

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- 31.03.2022, 08:27 В Раде зарегистрирован законопроект о компенсации за утраченное во время войны жилье : В Час Пик 09:18
- В Раде разработали законопроект о компенсации за утраченное во время войны жилье : Kramatorsk.info 08:51
- В Раде разработали законопроект о компенсации за утраченное во время войны жилье : Goodnews.ua 07:38
- В Раде разработали законопроект о компенсации за разрушенное во время войны жилье : Преступности.нет 07:10
- В Раде разработали законопроект о компенсации за утраченное во время войны жилье : Укринформ 06:32
- В Раде разработали законопроект о компенсации за утраченное во время войны жилье : MY.UA 06:31