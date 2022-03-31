В ООН создали комиссию для расследования военных преступлений в Украине (22)

УНИАН 2022.03.31 09:15

Иван Бойко 08:24, 31.03.22 Комиссия изначально создана на один год. Комиссия создана на начальный срок в один год / фото REUTERS Председатель Совета ООН по правам человека Федерико Вильегас создал международную независимую комиссию, которая будет расследовать военные преступления в Украине. Об этом сообщает пресс-служба ООН. Эрик Месе из Норвегии, Ясминка Джумхур из Боснии и Герцеговины (омбудсмен