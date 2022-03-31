"Весь город заминирован". Глава Киевской ОВА призвал не спешить возвращаться в Ирпень (15)

Новое Время 2022.03.31 18:31

31 марта, 18:24 Ирпень после оккупации российскими войсками (Фото:REUTERS/Serhii Mykhalchuk) Глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк призвал украинцев не спешить возвращаться в Ирпень, который ВСУ освободили от российских оккупантов. Война России против Украины - главные события 31 марта "Наша армия освободила Ирпень от оккупантов, но враги продолжают обстреливать населенный пункт артиллерией, весь город заминирован.

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