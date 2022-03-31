Италия вводит для беженцев из Украины годовой вид на жительство (16)

2022.03.31 (16)2022.03.30 (2) →
- Италия на год разрешит проживание беженцам из Украины : ТСН.ua 09:17
- 08:49 31.03.2022 Италия вводит для украинских беженцев годовой вид на жительство - СМИ : Интерфакс-Україна 09:01
- В Италии украинским беженцам дают годичное разрешение на проживание : Правда за Одессу 08:53
- Италия предоставит украинским беженцам вид на жительство на год : ZN,UA 08:47
- Италия предоставит украинским беженцам вид на жительство сроком на 1 год : Фокус 08:35
- Италия даст украинским беженцам вид на жительство на один год : Матриця свободи 08:29
- 31-Mar-2022 06:41 Италия даст украинским беженцам годовой вид на жительство : Южная правда 08:26
- Италия вводит для беженцев из Украины годовой вид на жительство : Goodnews.ua 07:01
- Италия вводит для беженцев из Украины годовой вид на жительство : 24 канал 07:30
- Италия предлагает беженцам из Украины 12-месячное разрешение на проживание : Еспресо TV 07:04
- Италия предлагает украинским беженцам годовой вид на жительство : Obozrevatel 07:01
- Италия вводит годовое разрешение на проживание для украинских беженцев : Gazeta.ua 06:44
- Италия даст украинским беженцам годовой вид на жительство : Bigmir)net Новости 06:39
- Италия вводит для беженцев из Украины годовой вид на жительство : Укринформ 04:17
- Италия вводит для беженцев из Украины годовой вид на жительство : MY.UA 04:15