Италия вводит для беженцев из Украины годовой вид на жительство (16)

Goodnews.ua 2022.03.31 07:01

Март 31 04:06 2022 Беженцы из Украины смогут получить разрешение на проживание в Италии в течение 12 месяцев, что обеспечит доступ к образованию, рынку труда, медуслугам и некоторым социальным льготам Как передает Укринформ со ссылкой на Euractiv, соответствующий указ подписал премьер-министр Италии Марио Драги. Согласно этому указу, для беженцев, прибывших из Украины, будет установлена временная защита и помощь.