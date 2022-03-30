Кириленко показал последствия обстрела Марьинки фосфорными снарядами со стороны оккупантов (фото) (10)

World News 2022.03.30 20:52
30.03.2022
Об этом сообщает Восточный Вариант со ссылкой на публикацию главы ДонОВА
Павла Кириленко в Telegram.
Также под обстрелы попали Георгиевка, Новокалиново и Очеретино -
пострадавших среди гражданских нет, но повреждено несколько домов.
Кроме того, в результате обстрелов снова обесточена Авдеевка.
Источник: v-variant.com.ua Подпишись на нас в Google НовостяхПодпишитесь в
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