Кириленко показал последствия обстрела Марьинки фосфорными снарядами со стороны оккупантов (фото) (10)

World News 2022.03.30 20:52

30.03.2022 Об этом сообщает Восточный Вариант со ссылкой на публикацию главы ДонОВА Павла Кириленко в Telegram. Также под обстрелы попали Георгиевка, Новокалиново и Очеретино - пострадавших среди гражданских нет, но повреждено несколько домов. Кроме того, в результате обстрелов снова обесточена Авдеевка. Источник: v-variant.com.ua Подпишись на нас в Google НовостяхПодпишитесь в Google News

КИРИЛЕНКО, СНАРЯД, ОБСТРЕЛ, ОККУПАНТ, АВДЕЕВКА, ВОЗГОРАНИЕ, Кириленко, Россия, Донецк, Украина