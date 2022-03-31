Зеленский побеседовал с Байденом. На какую помощь от США может рассчитывать Украина (8)

Запорожские вести 2022.03.31 08:01

31.03.2022 Соединенные Штаты Америки выделят Украине 500 миллионов долларов прямой бюджетной помощи, также рассмотрят дополнительные санкции и предоставят гуманитарную помощь на 1 млрд долларов, анонсировавшихся на прошлой неделе. Также речь шла об оружии для Украины. Свои заявления после разговора обнародовали обе стороны. Президент США Джо Байден после телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским заявил о безопасности помощи.

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