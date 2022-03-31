Зеленский побеседовал с Байденом. На какую помощь от США может рассчитывать Украина (8)

Запорожские вести 2022.03.31 08:01
31.03.2022
Соединенные Штаты Америки выделят Украине 500 миллионов долларов прямой
бюджетной помощи, также рассмотрят дополнительные санкции и предоставят
гуманитарную помощь на 1 млрд долларов, анонсировавшихся на прошлой неделе.
Также речь шла об оружии для Украины.
Свои заявления после разговора обнародовали обе стороны.
Президент США Джо Байден после телефонного разговора с президентом
Владимиром Зеленским заявил о безопасности помощи.
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