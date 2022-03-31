Самолеты РФ с ядерным оружием нарушили воздушное пространство Швеции - СМИ (25)

Завтра.UA 2022.03.31 12:21

12:02, 31.03.2022 Два российских самолета, нарушивших воздушное пространство Швеции вблизи Готланда 2 марта, были оснащены ядерным оружием. Об этом, как пишет Европейская правда, сообщил шведский телеканал TV4. По информации телеканала, нарушение было умышленным актом с целью устрашения Швеции. 2 марта группа самолетов взлетела с российской авиабазы в Калининграде. Четыре самолета - два штурмовика типа Су-24 сопровождали два истребителя