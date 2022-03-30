Брюс Уиллис завершает актерскую карьеру (5)

KINOafisha.ua 2022.03.31 10:48

сегодня 10:25 Брюс Уиллис вынужден завершить актерскую карьеру после того, как врачи поставили ему диагноз "афазия языкового и коммуникативного расстройства". Об этом его дочь, Румер Уиллис сообщила в среду, 30 марта, от имени всей семьи в Instagram. "Всей семьей мы хотим сообщить, что у нашего любимого Брюса возникли некоторые проблемы со здоровьем, и недавно ему поставили диагноз афазия, которая влияет на его когнитивные способности.

БРЮС, АФАЗИЯ, ОРЕШЕК, КАРЬЕРА, СОСТРАДАНИЕ, МОЗГ