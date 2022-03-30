Брюс Уиллис завершает актерскую карьеру (5)

KINOafisha.ua 2022.03.31 10:48
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Брюс Уиллис вынужден завершить актерскую карьеру после того, как врачи
поставили ему диагноз "афазия языкового и коммуникативного расстройства".
Об этом его дочь, Румер Уиллис сообщила в среду, 30 марта, от имени всей
семьи в Instagram.
"Всей семьей мы хотим сообщить, что у нашего любимого Брюса возникли
некоторые проблемы со здоровьем, и недавно ему поставили диагноз афазия,
которая влияет на его когнитивные способности.
БРЮС, АФАЗИЯ, ОРЕШЕК, КАРЬЕРА, СОСТРАДАНИЕ, МОЗГ