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Брюс Уиллис завершает актерскую карьеру (5)

KINOafisha.ua 2022.03.31 10:48
сегодня 10:25 Брюс Уиллис вынужден завершить актерскую карьеру после того, как врачи поставили ему диагноз "афазия языкового и коммуникативного расстройства". Об этом его дочь, Румер Уиллис сообщила в среду, 30 марта, от имени всей семьи в Instagram. "Всей семьей мы хотим сообщить, что у нашего любимого Брюса возникли некоторые проблемы со здоровьем, и недавно ему поставили диагноз афазия, которая влияет на его когнитивные способности.
БРЮС, АФАЗИЯ, ОРЕШЕК, КАРЬЕРА, СОСТРАДАНИЕ, МОЗГ
2022.03.31 (5)

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