20:33 30.03.2022 Самыми загрязненными взрывоопасными предметами районами Киева стали Виноградарь и Оболонь - Енин (7)

Интерфакс-Україна 2022.03.30 20:45
Общая площадь загрязнения взрывоопасными предметами в результате российской
агрессии составила 300 тыс. кв. км, сообщил первый заместитель главы
Министерства внутренних дел Украины Евгений Енин.
В ходе объединенного марафона он уточнил, что в Киеве наиболее
загрязненными в результате обстрелов стали Виноградарь и Оболонь.
Также, по данным Енина, с начала войны украинские саперы обезвредили более
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