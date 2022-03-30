20:33 30.03.2022 Самыми загрязненными взрывоопасными предметами районами Киева стали Виноградарь и Оболонь - Енин (7)

Интерфакс-Україна 2022.03.30 20:45

Общая площадь загрязнения взрывоопасными предметами в результате российской агрессии составила 300 тыс. кв. км, сообщил первый заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Евгений Енин. В ходе объединенного марафона он уточнил, что в Киеве наиболее загрязненными в результате обстрелов стали Виноградарь и Оболонь. Также, по данным Енина, с начала войны украинские саперы обезвредили более

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