На этой неделе заработают концертные залы (7)

2022.03.31 (7)2022.03.30 (17) →
- В Украине начнут работать оперные залы и театры - Минкульт : Вести.ua 06:15
- Минкульт сообщил, что с 1 апреля постепенно возобновят работу учреждения культуры : Новое Время 03:16
- В Украине откроются заведения культуры и искусств : ТСН.ua 00:46
- На этой неделе заработают концертные залы : Gazeta.ua 00:44
- В Украине 1 апреля заработают концертные залы, театры и другие заведения культуры : ОстроВ 00:40
- С 1 апреля в Украине начнут возобновлять работу заведения культуры и искусств - Минкультуры : Гордон 00:36
- В Украине с 1 апреля постепенно начнут работу учреждения культуры и искусств : Соцпортал 00:35