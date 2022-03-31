На этой неделе заработают концертные залы (7)

Gazeta.ua 2022.03.31 00:44

Культура - это мягкая сила, написал министр. С 1 апреля в Украине постепенно приступят к работе заведения культуры и искусств. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. "С уверенностью в победе нашего государства в войне, театры, оперы и концертные залы снова будут рады зрителям. Искусство - это не только невидимый мостик, объединяющий реальность и мир фантазий, но и настоящее лекарство против душевных ран.