Зеленский отзывает послов из Марокко и Грузии и ждет "конкретных результатов" от других дипломатов (23)

Гордон 2022.03.31 02:36

Сегодня 02.29 Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении, опубликованном 30 марта, заявил об отзыве послов Украины в Марокко и Грузии - Оксану Васильеву и Игоря Долгова. По словам президента, дипломаты не показали результатов в работе по отстаиванию интересов государства в условиях войны РФ против Украины. "Есть те, кто трудится вместе со всеми на оборону государства.