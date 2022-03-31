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Россия пополнила запасы ракет "Калибр" в Черном море, угроза ударов высока - Одесская ОВА (20)

ЛІГАБізнесІнформ 2022.03.31 08:38
31.03.2022, 08:28 Адмирал Макаров (фото - ЕРА) Россия пополнила ракетами "Калибр" фрегат "Адмирал Макаров" в Черном море. Угроза удара по Одессе и другим регионам Украины остается высокой, заявил в Telegram спикер одесской Областной военной администраци Алексей Братчук. "Вероятность нанесения ракетных ударов по Одессе, одесскому региону и другим областям нашей страны, к сожалению, остается высокой.
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