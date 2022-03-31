Оккупанты рф в Украине случайно сбили свой самолет - разведка Британии (18)

ОстроВ 2022.03.31 08:39

31.03.2022 08:09. Россияне случайно сбили один из своих самолетов в Украине. Об этом сообщил глава британской радиоэлектронной разведки GCHQ Джереми Флемминг, ссылаясь на новые разведданные, которого цитирует Reuters, - передает УП. Флеминг также сказал, что некоторые российские солдаты в Украине отказались выполнять приказы, деморализованы и плохо экипированы. Флеминг заявил, что президент рф путин ошибся в оценке ситуации, недооценив