Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Оккупанты рф в Украине случайно сбили свой самолет - разведка Британии (18)

ОстроВ 2022.03.31 08:39
31.03.2022 08:09. Россияне случайно сбили один из своих самолетов в Украине. Об этом сообщил глава британской радиоэлектронной разведки GCHQ Джереми Флемминг, ссылаясь на новые разведданные, которого цитирует Reuters, - передает УП. Флеминг также сказал, что некоторые российские солдаты в Украине отказались выполнять приказы, деморализованы и плохо экипированы. Флеминг заявил, что президент рф путин ошибся в оценке ситуации, недооценив
САМОЛЕТ, ДЖЕРЕМИ, РАЗВЕДКА, ФЛЕМИНГ, ФЛЕММИНГ, УКРАИНА, Путин, Россия, Украина, Великобритания, США, Австралия

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022