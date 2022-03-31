31.03.2022, 10:12 На россии истерика: Япония вновь назвала Южные Курилы незаконно оккупированными (22)

АСН.in.ua 2022.03.31 11:13

Топ-новость пропагандистских (других не осталось) СМИ на россии - это заявление правительства Японии о принятом правительством решении о возвращении формулировки в "Синюю книгу по дипломатии" за 2022 год о том, что Южные Курилы "являются неотъемлемой частью Японии и в настоящее время незаконно оккупированы Россией" (японское правительство толерантно и пишет название соседних территорий с большой буквы).