Австралия вводит пошлины в размере 35% на все товары из России и Беларуси (23)

Fixygen 2022.03.31 13:34

Правительство Австралии вводит дополнительные пошлины в размере 35% на все товары, импортируемые из России и Беларуси. "Правительство Австралии предпринимает дальнейшие действия по увеличению экономических издержек для России после ее незаконного вторжения в Украину при поддержке Беларуси, применяя дополнительные пошлины в размере 35% на весь импорт из России и Беларуси", - говорится в заявлении главы австралийского правительства Скотта Моррисона.