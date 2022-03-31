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Австралия вводит пошлины в размере 35% на все товары из России и Беларуси

Австралия вводит пошлины в размере 35% на все товары из России и Беларуси (23)

Fixygen 2022.03.31 13:34
Правительство Австралии вводит дополнительные пошлины в размере 35% на все товары, импортируемые из России и Беларуси. "Правительство Австралии предпринимает дальнейшие действия по увеличению экономических издержек для России после ее незаконного вторжения в Украину при поддержке Беларуси, применяя дополнительные пошлины в размере 35% на весь импорт из России и Беларуси", - говорится в заявлении главы австралийского правительства Скотта Моррисона.
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