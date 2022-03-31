31.03.2022 10:30 В Киеве с 1 апреля разрешили продажу алкоголя (28)

- В Киеве частично разрешат продажу алкоголя : Waves-ua 10:57
- В Киеве частично разрешат продажу алкоголя : ПрессОрг24 10:45
- В Киеве частично разрешат продажу алкоголя : Главное 10:35
- В Киеве с 1 апреля отменят запрет на продажу алкоголя : Fixygen 10:34
- 31.03.2022 10:30 В Киеве с 1 апреля разрешили продажу алкоголя : ДонПресс 10:33
- В Киеве снова начнут продавать алкоголь - дата : Сегодня.ua 10:16
- 23 минуты назад В Киеве с 1 апреля частично разрешат продажу алкоголя : Дело.ua 10:13
- 31.03.2022 09:43 В Киеве возобновляют продажу алкоголя : Аргументы и Факты Украина 10:09
- В Киеве вновь разрешили продавать алкоголь : Bigmir)net Новости 10:09
- В Киеве разрешат продавать алкоголь: когда можно идти в магазины : Фокус 10:05
- В Киеве снова разрешили продавать алкоголь: детали : From-UA.com 10:05
- В Киеве с 1 апреля частично разрешат продажу алкоголя : Еспресо TV 10:04
- В Киеве с 1 апреля начнут продавать алкоголь : Информатор 09:52
- Завтра в Киеве частично разрешат продажу алкоголя : Kramatorsk.info 09:52
- 31 марта 2022 09:18 В Киеве с 1 апреля частично отменяют сухой закон - КГГА : thePage 09:47
- В Киеве решили снова продавать алкоголь, но с ограничениями : DsNews 09:43
- В Киеве разрешат продажу алкоголя с 1 апреля : Український Бізнес Ресурс 09:44
- В Киеве с 1 апреля частично разрешат продавать алкоголь : Судебно-юридическая газета 09:39
- В Киеве снова можно будет купить алкоголь : Фраза.ua 09:36
- Март, 31 в 9:18 В Киеве с 1 апреля частично разрешат продавать алкоголь : ICTV Факти 09:36
- В Киеве с 1 апреля разрешат продажу алкоголя : Новое Время 09:31
- 09:12 31.03.2022 В Киеве с 1 апреля будет отменен запрет на продажу алкоголя : Интерфакс-Україна 09:30
- В Киеве частично разрешат продажу алкоголя : Укринформ 09:17
- В Киеве возобновляют продажу алкоголя : РБК-Україна 09:16
- С 1 апреля в Киеве разрешат продажу алкоголя : Вести.ua 09:15
- В Киеве частично разрешат продажу алкоголя : Українська правда 09:10
- Завтра в Киеве частично разрешат продажу алкоголя : ЛІГАБізнесІнформ 09:08