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31.03.2022 10:30 В Киеве с 1 апреля разрешили продажу алкоголя

31.03.2022 10:30 В Киеве с 1 апреля разрешили продажу алкоголя (28)

ДонПресс 2022.03.31 10:33
В Киеве будет отменен запрет на продажу алкоголя. Об этом сообщает КГГА. Это решение вступает в силу с пятницы, 1 апреля. Известно, что купить алкогольные напитки можно будет только в магазинах и заведениях обслуживания. Однако продавать их будет позволено только с 11:00 до 16:00. Полный запрет на продажу алкоголя в столице был введен 1 марта.
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