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ВСУ оттеснили врага от Кривого Рога на 50 км, - Лукашук

ВСУ оттеснили врага от Кривого Рога на 50 км, - Лукашук (22)

Dnepr.Info 2022.03.31 11:27
Сегодня 10:27 Вечер 30 марта оказался тревожным. Воздушная тревога и взрывы вчера сильно напугали горожан. О том, какая ситуация в Днепропетровской области на утро 31 марта, написал на своей странице в ФБ председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. По его словам, Вооруженные силы Украины оттеснили врага от границ Днепропетровской области и установили контроль над некоторыми селами в Херсонской области.
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