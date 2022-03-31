ВСУ оттеснили врага от Кривого Рога на 50 км, - Лукашук (22)

Dnepr.Info 2022.03.31 11:27

Сегодня 10:27 Вечер 30 марта оказался тревожным. Воздушная тревога и взрывы вчера сильно напугали горожан. О том, какая ситуация в Днепропетровской области на утро 31 марта, написал на своей странице в ФБ председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. По его словам, Вооруженные силы Украины оттеснили врага от границ Днепропетровской области и установили контроль над некоторыми селами в Херсонской области.