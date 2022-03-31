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Фокус: Украина

НКЭК исключил киевского провайдера NetAssist из реестра операторов за отказ блокировать российскую пропаганду (24)

ITC.ua 2022.03.31 14:44
Максим Григорьев Нацкомиссия по госрегулированию с сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи (НКЭК) исключила из реестров операторов и провайдеров ООО "НЕТАСИСТ" и ООО "НЕТАССИСТ". Причиной исключения стал отказ владельца киевского провайдера NetAssist выполнять требования НЦУ во время военного положения, в частности блокирования доменов страны-агрессора.
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