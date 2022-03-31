НКЭК исключил киевского провайдера NetAssist из реестра операторов за отказ блокировать российскую пропаганду (24)

- НКЭК исключил киевского провайдера NetAssist из реестра операторов за отказ блокировать российскую пропаганду : ITC.ua 14:44
- Провайдеров начали наказывать за отказ блокировать российские сайты : InternetUA 14:43
- В Украине начали отключать провайдеров, неблокирующих роспропаганду: какие санкции им грозят : Realist.online 14:41
- В Украине будут наказывать интернет-провайдеров, которые отказываются блокировать вражеские сайты : Новини Live 14:09
- В Украине будут применять санкции к провайдерам, которые отказались блокировать пропагандистские сайты : Mediasat.info 13:12
- 31 марта 2022, 11:04 Киевского интернет-провайдера исключили из реестра операторов из-за отказа блокировать сайты оккупантов : LB.ua 13:07
- Интернет-провайдеров, отказывающихся блокировать росспропаганду, начали исключать из госреестра : Утренний город 12:47
- Украинских интернет-провайдеров начали наказывать за отказ блокировать российские домены : Укрудпром 12:44
- Провайдеров, которые отказываются блокировать пропаганду рф, начали исключать из реестра : Событие Каменское 12:34
- Некоторых интернет-провайдеров исключат из госреестра за отказ блокировать пропаганду : Единая Одесса 12:30
- Провайдеров, которые отказываются блокировать пропаганду россии, исключают из реестра, а позже применят санкции : Барометр Южноукраинска 12:26
- 27 минут назад Не блокировали вражеские домены: двух интернет-провайдеров исключили из госреестра Украины : Дело.ua 12:18
- Интернет-провайдеров, отказывающихся блокировать пропаганду РФ, начали исключать из реестра - Госспецсвязи : ZN,UA 12:17
- Провайдеров, которые отказываются блокировать пропаганду россии, исключают из реестра, а позже применят санкции : Преступности.нет 12:10
- Провайдеров, которые отказываются блокировать российскую пропаганду, исключат из реестра : Минфин 12:08
- Провайдеров, которые отказываются блокировать роспропаганду, начали отключать : 24 канал 12:00
- Интернет-провайдеров, отказывающихся блокировать роспропаганду, начали исключать из реестра : Укринформ 11:32
- Провайдеров, которые не блокируют российскую пропаганду, исключают из госреестра - Госспецсвязи : Новое Время 11:31
- Интернет-провайдеров, отказывающихся блокировать роспропаганду, начали исключать из реестра : MY.UA 11:31
- Интернет-провайдеров начали исключать из реестра за отказ блокировать российские сайты : Український Бізнес Ресурс 11:14
- Некоторых интернет-провайдеров исключат из госреестра за отказ блокировать пропаганду : РБК-Україна 11:01
- Киевского провайдера наказали за отказ блокировать русские сайты : ЛІГАБізнесІнформ 10:54
- 10:41 31.03.2022 Интернет-провайдеров, отказывающихся блокировать российскую пропаганду, начали исключать из госреестра - Госспецсвязи : Интерфакс-Україна 10:46
- Провайдеров, отказывающихся блокировать пропаганду РФ, исключают из реестра. Дальше - более серьезные санкции : УП: Економічна правда 10:34