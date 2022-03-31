Под Черниговом российские оккупанты расстреляли колонну волонтеров: есть жертвы и пострадавшие (28)

РБК-Україна 2022.03.31 17:16

Чернигов, Четверг 31 марта 2022 17:12 Российские военные расстреляли волонтеров под Черниговом (facebook.com.mod.mil.rus) Автор: Татьяна Самарук Под Черниговом российские военные расстреляли колонну волонтеров. Отмечается, в результате обстрела один человек погиб и четверо ранены. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена Людмилу Денисову. Отмечается, что пять автобусов попали под прицельный огонь врага, когда