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Под Черниговом российские оккупанты расстреляли колонну волонтеров: есть жертвы и пострадавшие

Под Черниговом российские оккупанты расстреляли колонну волонтеров: есть жертвы и пострадавшие (28)

РБК-Україна 2022.03.31 17:16
Чернигов, Четверг 31 марта 2022 17:12 Российские военные расстреляли волонтеров под Черниговом (facebook.com.mod.mil.rus) Автор: Татьяна Самарук Под Черниговом российские военные расстреляли колонну волонтеров. Отмечается, в результате обстрела один человек погиб и четверо ранены. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена Людмилу Денисову. Отмечается, что пять автобусов попали под прицельный огонь врага, когда
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