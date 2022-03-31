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Фокус: Украина

Муж вице-премьер-министра Стефанишиной погиб от российского снаряда

Муж вице-премьер-министра Стефанишиной погиб от российского снаряда (32)

Вести.ua 2022.03.31 11:45
Олег Смирнов 31 марта 2022, 11:41 Трагедия произошла под Черниговом В среду, 30 марта, под Черниговом от российского снаряда погиб муж вице- премьер-министра Украины Ольги Стефанишиной. Об этом Стефанишина написала на своей странице в Facebook. По ее словам, мужчина пытался спасти людей, когда попал под обстрел. "Мой любимый муж, Богдан, погиб от российского снаряда 30 марта под Черниговом, пытаясь спасти людей.
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