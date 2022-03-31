Муж вице-премьер-министра Стефанишиной погиб от российского снаряда (32)

- Пытался спасти людей: под Черниговом погиб муж депутата Стефанишиной : Новини Live 14:09
- У вице-премьер-министра Стефанишиной под Черниговом погиб муж : SkyNewsZP 14:04
- В боях под Черниговом погиб муж Вице-премьер-министра Ольги Стефанишиной : Всеукраинские вести 13:56
- У нардепа Стефанишиной во время обстрела под Черниговом погиб муж : Соцпортал 13:35
- Пытался спасти людей: муж нардепа Стефанишиной погиб от российского снаряда под Черниговом : РИА Мелитополь 13:25
- На войне под Черниговом погиб муж народного депутата : ТСН.ua 13:17
- Народный депутат Украины заявила о смерти мужа от рашистского снаряда под Черниговом : UA-Футбол 13:14
- 31 марта 2022, 11:44 Под Черниговом от снаряда оккупантов погиб муж нардепки Стефанишиной : LB.ua 13:07
- Нардеп Стефанишина рассказала, что рашисты убили ее мужа : Главком 13:05
- Под Черниговом погиб муж народного депутата от партии "Голос" Ольги Стефанишиной : Еспресо TV 13:04
- Под Черниговом погиб муж нардепа Стефанишиной : Завтра.UA 12:49
- Под Черниговом от рук россиян погиб муж народного депутата от партии "Голос" : УНИАН 12:45
- У вице-премьер-министра Стефанишиной под Черниговом погиб муж : Vgorode.ua 12:45
- Под Черниговом погиб муж нардепа : Gazeta.ua 12:44
- Спасал людей: От вражеского снаряда погиб муж нардепа Стефанишиной : Bigmir)net Новости 12:39
- Под Черниговом от снаряда оккупантов погиб муж нардепа Стефанишиной : Главное 12:35
- 11:30 31 Мар 2022 Под Черниговым от российского снаряда погиб муж народной депутатки : Рубрика 12:29
- В боях под Черниговом погиб муж Вице-премьер-министра Ольги Стефанишиной : 368.media 12:09
- Под Черниговом от вражеского снаряда погиб супруг нардепа Стефанишиной : Фокус 12:05
- Под Черниговом погиб муж нардепа Стефанишиной : РБК-Україна 12:01
- Пытался спасти людей. В Черниговской области погиб муж нардепки Стефанишиной : Новое Время 12:01
- Пытался спасти людей: муж Стефанишиной погиб от российского снаряда под Черниговом : Obozrevatel 11:46
- Под Черниговом погиб мужчина депутатки Стефанишиной : ZN,UA 11:46
- Под Черниговом погиб муж нардепа Ольги Стефанишиной : КП в Украине 11:45
- Муж вице-премьер-министра Стефанишиной погиб от российского снаряда : Вести.ua 11:45
- 31.03.2022 в 11:32 Под Черниговом погиб муж нардепа Стефанишиной : InfoResist.org 11:45
- Муж нардепа Стефанишиной погиб под Черниговом : Телеграф.com.ua 11:43
- Вражеский снаряд оборвал жизнь мужа народной депутатки Стефанишиной : Українська правда 11:40
- Под Черниговом от российского снаряда погиб муж нардепа Стефанишиной : Сегодня.ua 11:31
- В боях под Черниговом погиб муж нардепа Ольги Стефанишиной : 24 канал 11:30
- У нардепа Стефанишиной в боях под Черниговом погиб муж : Апостроф 11:30