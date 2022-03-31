Муж вице-премьер-министра Стефанишиной погиб от российского снаряда (32)

Вести.ua 2022.03.31 11:45

Олег Смирнов 31 марта 2022, 11:41 Трагедия произошла под Черниговом В среду, 30 марта, под Черниговом от российского снаряда погиб муж вице- премьер-министра Украины Ольги Стефанишиной. Об этом Стефанишина написала на своей странице в Facebook. По ее словам, мужчина пытался спасти людей, когда попал под обстрел. "Мой любимый муж, Богдан, погиб от российского снаряда 30 марта под Черниговом, пытаясь спасти людей.