Имущество врага. БЭБ нашло и передало на национализацию 400 российских и белорусских вагонов (25)

Новое Время 2022.03.31 16:16

31 марта, 16:11 Российские и белорусские вагоны, обнаруженные БЭБ в Черкасской области (Фото:Бюро экономической безопасности) Бюро экономической безопасности выявило в Черкасской области 400 вагонов железнодорожного подвижного состава, являющихся собственностью предприятий РФ и Беларуси. Как сообщили в БЭБ, вагоны были обнаружены во время проверок предприятий РФ и РБ, транспортирующих оборудование по железной дороге.