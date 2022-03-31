Имущество врага. БЭБ нашло и передало на национализацию 400 российских и белорусских вагонов (25)

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- Март, 31 в 15:45 В Черкасской области национализируют 400 вагонов, принадлежащих РФ и Беларуси : ICTV Факти 16:06
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- В Украине начали национализацию 400 российских и белорусских железнодорожных вагонов : Укринформ 13:17
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