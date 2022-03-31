Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Имущество врага. БЭБ нашло и передало на национализацию 400 российских и белорусских вагонов (25)

Новое Время 2022.03.31 16:16
31 марта, 16:11 Российские и белорусские вагоны, обнаруженные БЭБ в Черкасской области (Фото:Бюро экономической безопасности) Бюро экономической безопасности выявило в Черкасской области 400 вагонов железнодорожного подвижного состава, являющихся собственностью предприятий РФ и Беларуси. Как сообщили в БЭБ, вагоны были обнаружены во время проверок предприятий РФ и РБ, транспортирующих оборудование по железной дороге.
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ, ЯКОРЬ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ЧЕРКАССКАЯ, ВАГОН, НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ, Россия, Черкассы, Беларусь, Украина

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022