Украинские военные освободили населенные пункты Затишье, Малиновку, Веселое, Зеленый Гай и Красное в Запорожской области (33)

Днепровская Панорама 2022.03.31 13:10

31.03.2022 12:56 Елена Демченко Подразделениями ДШВ ВС Украины вместе с другими подразделениями Сил обороны Запорожского края освобождены от российской оккупации населенные пункты Затишье, Малиновка, Веселое, Зеленый Гай и Красное, передает Днепровская Панорама. Есть реальная ситуация на поле боя, когда украинские военные борются за каждый клочок нашей священной земли, за каждого нашего человека.