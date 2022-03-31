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Украинские военные освободили населенные пункты Затишье, Малиновку, Веселое, Зеленый Гай и Красное в Запорожской области

Украинские военные освободили населенные пункты Затишье, Малиновку, Веселое, Зеленый Гай и Красное в Запорожской области (33)

Днепровская Панорама 2022.03.31 13:10
31.03.2022 12:56 Елена Демченко Подразделениями ДШВ ВС Украины вместе с другими подразделениями Сил обороны Запорожского края освобождены от российской оккупации населенные пункты Затишье, Малиновка, Веселое, Зеленый Гай и Красное, передает Днепровская Панорама. Есть реальная ситуация на поле боя, когда украинские военные борются за каждый клочок нашей священной земли, за каждого нашего человека.
МАЛИНОВКА, ВЕСЕЛОЕ, ПУНКТ, ОККУПАНТ, ДЕСАНТНИК, ОБЛАСТЬ, Запорожье, Украина, Россия, Херсон

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