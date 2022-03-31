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Российские оккупанты ударили ракетами по воинской части в Днепропетровской области: есть погибшие и раненые, уничтожен склад ГСМ

Российские оккупанты ударили ракетами по воинской части в Днепропетровской области: есть погибшие и раненые, уничтожен склад ГСМ (33)

ОстроВ 2022.03.31 13:40
31.03.2022 13:34. Российские оккупанты нанесли ракетные удары по воинской части в Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram-канале. Отмечается, что в результате нападения два человека погибли, пятеро ранены, есть разрушения и горит склад с ГСМ. "Несколько часов назад ракетные удары по воинской части.
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