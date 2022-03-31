Российские оккупанты ударили ракетами по воинской части в Днепропетровской области: есть погибшие и раненые, уничтожен склад ГСМ (33)

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- Оккупанты ударили ракетами по воинской части на Днепропетровщине: что известно о жертвах : Politeka 14:10
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- На Днепропетровщине враг нанес ракетный удар по воинской части, есть погибшие : Укринформ 13:47
- В Днепропетровской области армия РФ нанесла ракетный удар по военной части : Вести.ua 13:45
- Мощные ракетные удары по Днепропетровщине! Есть жертвы : Hyser 13:45
- Враг ударил ракетами по воинской части на Днепропетровщине: есть погибшие : Українська правда 13:40
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- Ракетный удар по Днепропетровщине: два человека погибли, пятеро ранены : ЛІГАБізнесІнформ 13:38
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- Март, 31 в 13:33 В Днепропетровской области враг нанес ракетный удар по воинской части, есть жертвы : ICTV Факти 13:36
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- В Днепропетровской области нанесены ракетные удары по воинской части: есть погибшие : Событие Каменское 13:34
- Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровщине: два человека погибли, пять ранены : Obozrevatel 13:31
- 13:15 31.03.2022 В Днепропетровской области по воинской части враг нанес ракетные удары, два человека погибли, пятеро ранены - глава ОВА : Интерфакс-Україна 13:30
- Оккупанты нанесли ракетные удары по воинской части на Днепропетровщине: есть погибшие и раненые : 24 канал 13:30
- 31.03.2022 в 13:03 Россия нанесла ракетные удары по воинской части на Днепропетровщине. Есть жертвы : InfoResist.org 13:15
- Враг нанес ракетный удар по Днепропетровской области: есть погибшие : Апостроф 13:15