Российские оккупанты ударили ракетами по воинской части в Днепропетровской области: есть погибшие и раненые, уничтожен склад ГСМ (33)

ОстроВ 2022.03.31 13:40

31.03.2022 13:34. Российские оккупанты нанесли ракетные удары по воинской части в Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram-канале. Отмечается, что в результате нападения два человека погибли, пятеро ранены, есть разрушения и горит склад с ГСМ. "Несколько часов назад ракетные удары по воинской части.