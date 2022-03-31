МВД возобновило услугу перерегистрации авто при покупке-продаже (30)

Страна.ua 2022.03.31 16:31

16:25, сегодня В сервисном центре можно перерегистрировать авто. Фото: facebook.com/hsc.gov.ua Сервисный центр МВД с сегодняшнего дня возобновил услугу по перерегистрации транспортного средства при оформлении договора купли-продажи. Также украинцы, которые прошли обучение в автошколе, теперь смогут сдать теоретический экзамен на категорию В. Позже в МВД обещают дать возможность пройти и практический экзамен (вождение) на дорогах общего пользования.