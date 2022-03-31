МВД возобновило услугу перерегистрации авто при покупке-продаже (30)

- Перерегистрация авто в Украине снова доступна: сервисный центр МВД : Информатор 18:52
- По просьбам автомобилистов в Украине возобновили предоставление важной услуги : Факти 18:24
- В Украине возобновили услугу перерегистрации авто при купле-продаже : УНИАН 18:20
- Перерегистрация авто в Украине: Сервисные центры МВД возобновили услугу : Деньги.ua 18:19
- По просьбе тысяч украинцев: для автомобилистов возобновили важную услугу во время войны : Ukrainian Bessarabia 18:16
- Сервисные центры МВД возобновили услуги по перерегистрации автомобилей : Auto24 18:11
- 18:04, СегодняМВД возобновило перерегистрацию автомобилей при купле-продаже : 6264.com.ua Краматорск 18:06
- В Украине полностью восстановлена регистрация автомобилей : Фокус 16:35
- В Украине полностью восстановлена регистрация автомобилей : MY.UA 16:31
- МВД возобновило услугу перерегистрации авто при покупке-продаже : Страна.ua 16:31
- По просьбе тысяч украинцев: для автомобилистов возобновили важную услугу во время войны : MY.UA 16:31
- По просьбе тысяч украинцев: для автомобилистов возобновили важную услугу во время войны : Апостроф 16:30
- МВД возобновило перерегистрацию автомобилей при купле-продаже : Слово і Діло 16:12
- В Украине возобновили услугу перерегистрации автомобилей : 5692.com.ua Каменский 16:06
- В Украине возобновили перерегистрацию автомобилей при купле-продаже : Depo 16:03
- МВД разрешило покупать подержанные авто: подробности : Realist.online 15:41
- МВД возобновило перерегистрацию автомобилей при купле-продаже : Единая Одесса 15:30
- В Украине снова можно покупать и продавать авто : Dnepr.Info 15:27
- МВД возобновляет услугу перерегистрации авто в сервисном центре при купле-продаже : Центр Транспортных Стратегий 15:21
- В Украине снова можно официально купить или продать подержанный автомобиль : Auto24 15:11
- В Украине официально восстановился рынок подержанных авто: что это значит : ТСН.ua 15:02
- МВД возобновило перерегистрацию автомобилей при купле-продаже : РБК-Україна 14:46
- 31.03.2022 :: 14:30 Сервисные центры МВД возобновляют услугу перерегистрации транспортного средства : Транспортный бизнес 14:40
- В Украине возобновили услугу по перерегистрации авто при оформлении договора купли-продажи : Судебно-юридическая газета 14:39
- В МВД возобновили услугу перерегистрации авто при покупке-продаже : УП: Економічна правда 14:34
- В сервисных центрах МВД возобновили перерегистрацию транспортных средств : Obozrevatel 14:31
- 26 минут назад В Украине возобновили перерегистрацию транспортных средств : Дело.ua 14:13
- МВД возобновило услугу перерегистрации автомобилей при купле-продаже : ЛІГАБізнесІнформ 13:54
- Возобновлена услуга по перерегистрации автомобиля при купле-продаже : Матриця свободи 13:29
- Сервисные центры МВД возобновляют услугу перерегистрации транспортного средства : Укринформ 12:17