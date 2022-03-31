Не Вышгород, а Вышеград: в Минобороны уточнили информацию об освобождении Киевщины (28)

УНИАН 2022.03.31 23:18

Иван Бойко 22:53, 31.03.22 ВСУ освободили село Макаровского района Киевской области. ВСУ освободили село Вышеград Киевской области / фото REUTERS Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что речь в выступлении заместителя начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александра Грузевича шла не про город Вышгород и не Вышгородский район, а Вышеград. Это село Макаровского района Киевской области.