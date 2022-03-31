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Уходят двумя колоннами: войска РФ покидают Чернобыльскую АЭС и город Славутич

Уходят двумя колоннами: войска РФ покидают Чернобыльскую АЭС и город Славутич (32)

Вести-UA 2022.03.31 21:51
Намерения покинуть ЧАЭС захватчики сегодня утром озвучивали украинскому персоналу станции Инна Волева, Вести-UA.net Сегодня, 21:31 / Автор: УНИАН Оккупационные войска РФ собираются покинуть Чернобыльскую АЭС и ее город- спутник Славутич. Об этом пресс-служба НАЭК "Энергоатом" сообщает в Telegram. "Подтвердилась информация, что оккупанты, которые захватили Чернобыльскую АЭС и другие объекты в Зоне отчуждения, двумя колоннами отправились в
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