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Украина обязательно получит от России репарации в полном объеме - владелец SCM

Украина обязательно получит от России репарации в полном объеме - владелец SCM (26)

УНИАН 2022.03.31 19:18
Виолетта Орлова 18:46, 31.03.22 С начала войны предприятия SCM начали оказывать материальную и техническую поддержку вооруженным силам и силам территориальной обороны для защиты суверенитета Украины. Он добавил, что принадлежащие ему предприятия SCM подадут иски против Российской федерации по возмещению ущерба / фото УНИАН (Александр Ратушняк) Украина по итогу войны обязательно получит от России репарации в полном объеме.
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