Украина обязательно получит от России репарации в полном объеме - владелец SCM (26)

- Ахметов: Группа СКМ будет требовать от россии возместить все убытки, причиненные войной : Телеканал Футбол 23:05
- Ахметов собирается требовать от России в судах возмещение ущерба своему бизнесу : Страна.ua 22:46
- 31 марта 19:33 Ахметов: Зеленский - профессионал, а Россия мне за все заплатит. Что сказал бизнесмен в интервью Bloomberg : Forbes Украина 21:57
- Ахметов назвал Зеленского "профессионалом" и анонсировал иск к РФ из-за вторжения в Украину : Фокус 21:35
- Ахметов: Украина потребует и получит репарации от России в полном объеме : World News 21:05
- Россия возместит СКМ ущерб, а Украине выплатит репарации, - Ахметов : Український Бізнес Ресурс 21:14
- 31 марта 2022 20:38 1 Борислав БЕРЕЗА: "Ахметов заявил, что его компания подаст иск к России в международные суды о возмещении ущерба. Что-то мне подсказывает, что и стадион в Донецке тоже пойдёт в сумму иска" : Dynamomania.com 21:04
- "Украина потребует и получит от России репарации в полном объеме": Ахметов уверен, что враг компенсирует весь ущерб, который нанес нашей стране : FanDay.net 20:43
- Ахметов: "Украина получит репарации от России в полном объеме" : INTV.ua 20:43
- Ахметов убежден, что Украина получит от России репарации в полном объеме : 24 канал 20:30
- 31 марта 2022, 19:47 Ахметов: "Украина получит репарации от России в полном объеме" : Dialog.ua 20:26
- Владелец Каметстали подаст в суд на Путина : Кстати+ 19:52
- Ахметов: Украина потребует и получит репарации от России в полном объеме : Хвиля 19:38
- После войны Украина получит от России репарации в полном объеме - Ахметов : Новости Донбасса 19:37
- Ахметов уверен, что Украина получит от России репарации в полном объеме, SCM обязательно подаст иск : Iнше ТВ 19:36
- Украина обязательно получит от России репарации в полном объеме - владелец SCM : УНИАН 19:18
- Ахметов: SCM подаст иск к РФ, Украина получит репарации : MY.UA 19:16
- Украина обязательно получит от России репарации в полном объеме - Ринат Ахметов : Mrpl.City 19:12
- После окончания войны Украина получит от РФ репарации в полном объеме - Ахметов : Минпром 19:08
- Украина обязательно получит от России репарации в полном объеме, - Ахметов : РБК-Україна 19:01
- Украина обязательно получит от России репарации в полном объеме, - Ринат Ахметов : Сегодня.ua 18:46
- Ахметов: Я уверен, что Украина потребует и получит репарации в полном объеме : Гордон 18:36
- 31.03.2022 18:33 Ахметов намерен требовать у России возмещения ущерба из-за военной агрессии : ДонПресс 18:33
- Украина обязательно получит от России репарации в полном объеме, - Ахметов для Bloomberg : Obozrevatel 18:31
- 17:39 31.03.2022 Украина обязательно получит от России репарации в полном объеме - Ахметов для Bloomberg : Интерфакс-Україна 17:45