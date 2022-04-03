Украина согласовала гуманитарные коридоры на 3 апреля: названы маршруты (6)

MY.UA 2022.04.03 18:31

3 апреля, 15:22 Сегодня, 3 апреля, планируются новые гуманитарные коридоры для эвакуации населения из населенных пунктов, где ведутся активные боевые действия. Об этом сообщила министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Сейчас под Бердянском находится 17 автобусов, из которых 10 для эвакуации мариупольцев из Бердянска. "Если автобусы не пропустят, просим людей выйти в блокпоста на выезд из