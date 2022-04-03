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Фокус: Украина

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину погибли 158 детей (54)

Goodnews.ua 2022.04.03 10:06
Апрель 03 09:17 2022 С начала полномасштабного вторжения российской федерации в Украину пострадали более 416 детей, из них 158 погибли и более 258 ранены. Как передает Укринформ, об этом Офис генерального прокурора со ссылкой на ювенальных прокуроров сообщает в Телеграме. "Эти данные не являются окончательными, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно
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2022.04.04 (54)

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