С начала полномасштабного вторжения россии в Украину погибли 158 детей (54)

2022.04.04 (54)2022.04.03 (45) →
- Из-за агрессии России в Украине погиб 161 ребенок : Меридиан Севастополь 13:13
- С начала полномасштабного вторжения россии в Украину погибло более 160 детей, - Офис Генпрокурора : Перший Міський Криворізький 13:13
- Днепровская спортсменка поддержала отстранение российских спортсменов : Новости Днепра 12:34
- 161 ребенок погиб в Украине из-за вооруженной агрессии рф - ювенальные прокуроры : Газета День 12:28
- 08:34 04.04.2022 В результате вторжения РФ в Украине погиб 161 ребенок, ранены 264 : Интерфакс-Україна 12:01
- За время войны в Украине погибло не менее 161 ребенка, еще 264 - ранены - Офис генпрокурора : Страна.ua 12:01
- С начала войны в Украине погиб 161 ребенок - Офис Генпрокурора : Українські національні новини 11:53
- В Украине от рук рашистов погиб 161 ребенок : Кривбасс On-Line 11:52
- Россияне ночью обстреляли окрестности Днепропетровщины : Новости Днепра 11:34
- С начала войны РФ против Украины погибли 161 ребенок : UATV 11:22
- 161 ребенок погиб в Украине из-за вооруженной агрессии РФ : Завтра.UA 11:19
- 161 ребенок погиб в Украине из-за вооруженной агрессии России : NewsSky.com.ua 11:14
- В Офисе генпрокурора сделали заявление о погибших и пострадавших от рук оккупантов детях: "Данные не окончательные" : Politeka 11:10
- 161 ребенок погиб в Украине из-за вооруженной агрессии России : Регион Киев Медиа 10:49
- В Украине с начала вторжения России погиб 161 ребенок : КП в Украине 10:45
- С начала войны в Украине погиб 161 ребенок - Офис Генпрокурора : ПрессОрг24 10:45
- В Украине погиб 161 ребенок с начала вторжения России : Измаил вечерний 10:45
- 161 ребенок погиб в Украине из-за вражеской агрессии россии : Николаевский центр журналистских расследований 10:26
- В Украине с начала вторжения РФ погиб 161 ребенок : Front News International 10:36
- Война в Украине: число жертв среди детей неуклонно растет : Фраза.ua 10:35
- В Украине с начала вторжения РФ погиб 161 ребенок : Шиповник.ua 10:33
- Армия рф убила в Украине 161 ребенка : Goodnews.ua 09:53
- С начала вторжения РФ в Украине погиб 161 ребенок : Dnepr.Info 10:26
- Из-за агрессии россии в Украине погиб 161 ребенок, более 260 - ранены : Парламент.UA 10:22
- Россияне полномасштабным вторжением в Украину убили 161 ребенка : ZN,UA 10:17
- Российские оккупанты убили в Украине 161 ребенка, 264 ранены - Офис генпрокурора : Obozrevatel 10:16
- Жертвы российских оккупантов. В Украине с начала войны погиб 161 ребенок, более 260 ранены - Офис генпрокурора : Новое Время 10:16
- Страшные цифры: в Украине погибло более 160 детей : Вести.ua 10:15
- Из-за российской агрессии в Украине погиб уже 161 ребенок - Офис Генпрокурора : ОстроВ 10:09
- 04.04.2022 09:31 С начала войны в Украине погиб 161 ребенок : Аргументы и Факты Украина 10:09
- 4 апреля 2022, 09:19 161 ребенок погиб из-за вооруженной агрессии РФ в Украине, по меньшей мере 264 - ранены : LB.ua 10:07
- Более 425 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии россии : 34 телеканал Дніпро 10:04
- 09:05, Сегодня В Украине с начала вторжения РФ погиб 161 ребенок : 06239.com.ua Покровск и Мирноград 10:04
- В Украине с начала полномасштабного вторжения от рук оккупантов погиб 161 ребенок : Еспресо TV 10:04
- 09:05, Сегодня В Украине с начала вторжения РФ погиб 161 ребенок : 06277.com.ua Доброполье 10:02
- Офис генпрокурора Украины: из-за агрессии России в Украине погиб 161 ребенок : Крым.Реалии RFE/RL 09:52
- 04.04.2022, 09:22 С начала войны в Украине погиб 161 ребенок : В Час Пик 09:48
- С начала войны в Украине погиб уже 161 ребенок : DsNews 09:41
- Увеличилось количество детей, погибших от рук российских террористов : Gazeta.ua 09:44
- Прокуратура начала расследование обстрела поселков на Днепропетровщине : Новости Днепра 09:39
- Гибель 161 ребенка установили в Украине за время российского вторжения : Новости Донбасса 09:37
- На фронте пропал без вести солдат из Днепра (ФОТО) : Новости Днепра 09:34
- Россияне снова обстреляли Харьков: есть погибшие и раненые, среди них - дети : MY.UA 09:31
- 161 ребенок погиб в Украине из-за вооруженной агрессии РФ - прокуроры : Українська правда 09:10
- 09:05, СегодняВ Украине с начала вторжения РФ погиб 161 ребенок : 6264.com.ua Краматорск 09:06