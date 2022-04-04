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Апрель, 04 в 0:07 Украинские военные освободили от врагов три села возле Чернигова

Апрель, 04 в 0:07 Украинские военные освободили от врагов три села возле Чернигова (16)

ICTV Факти 2022.04.04 00:36
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров'я Украинские защитники освободили от врагов населенные пункты Колычевка, Ягодное, Ивановка Черниговской области. Об этом сообщила пресс-служба Оперативного командования Север в социальных сетях. - Колычевка, Ягодное, Ивановка - эти населенные пункты Черниговской области еще долго будут помнить ужасы войны, - отметили они. По их словам, куча разбитого и сожженного украинскими военными российского
ОККУПАНТ, ЧЕРНИГОВ, ИВАНОВКА, МЕТАЛЛОЛОМ, АТАКА, ВРАГ, Украина, Россия, Чернигов
2022.04.04 (16)

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