Апрель, 04 в 0:07 Украинские военные освободили от врагов три села возле Чернигова (16)

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- В Черниговской области военные ВСУ освободили еще три села : ЛІГАБізнесІнформ 01:08
- 51 атаку россиян отбили украинские воины на Донбассе, уничтожили от танков до самолетов: потери оккупантов за неделю (ФОТО) : Телеканал "Дом" 00:46
- Украинские военные освободили от российских оккупантов три населенных пункта в Черниговской области : Новое Время 00:46
- ВСУ освободили часть Черниговщины, продолжаются зачистки (фото) : УНИАН 00:45
- ВСУ за неделю уничтожили на Донбассе 46 танков и 92 единицы бронетехники : Gazeta.ua 00:44
- В Черниговской области ВСУ освободили еще три населенных пункта : Gazeta.ua 00:44
- Апрель, 04 в 0:07 Украинские военные освободили от врагов три села возле Чернигова : ICTV Факти 00:36
- Украинские военные за сутки в зоне ООС уничтожили более 40 россиян и сбили 2 самолета : Еспресо TV 00:34
- Под Черниговом освободили Колычевку, Ягодное, Ивановку. ВСУ показали разбитую технику врага : РБК-Україна 00:31
- На Черниговщине от захватчиков овободили еще три села : Укринформ 00:17
- От российских военных освободили три села, важных для деблокады Чернигова : Винница Реал 00:13
- 3 апреля 2022, 23:18 На Донетчине и Луганщине украинские военные подбили российский самолет Ил-22 : LB.ua 00:07
- 3 апреля 2022 23:51 ВСУ освободили несколько населенных пунктов в Черниговской области : Dynamomania.com 00:04
- 03.04.2022 23:54 Села на подъезде к Чернигову освобождены от российских захватчиков : ДонПресс 00:03
- В Сумской области идет зачистка от оккупантов - глава ОВА : Сегодня.ua 00:01
- ВСУ в зоне ООС успешно отбили 7 атак врага, сбили два самолета и беспилотник : 24 канал 00:00