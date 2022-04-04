04.04.2022 09:05 Киевский метрополитен возобновляет сообщение через Южный мост (40)

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- Метро Киева возобновляет движение через Южный мост : ЗаКиїв.com 12:58
- В Киеве возобновляют движение метро через Южный мост : Парламент.UA 12:50
- Метро в Киеве восстанавливает поездки через Южный мост : Наша Столиця 12:21
- В Киеве возобновляют движение скоростной трамвай и поезда метро через Южный мост : УП:Журнал большого города 12:20
- Киевское метро возобновляет сообщение с левым берегом: как будут ездить поезда : Деньги.ua 12:19
- В Киеве 4 апреля будет работать метро, скоростной трамвай и другой общественный транспорт : Столичная недвижимость 12:07
- Киевский метрополитен возобновляет сообщение через Южный мост - КГГА : Версии.com 11:55
- Метро Киева возобновляет движение через Южный мост : Українські національні новини 11:53
- Метро в Киеве частично возобновило сообщение с левым берегом : Всеукраинские вести 11:56
- 04.04.2022 :: 08:55 Метрополитен Киева возобновил сообщение через Южный мост : Транспортный бизнес 11:40
- Как в Киеве работает метро: что изменилось : Соцпортал 11:34
- В Киеве снова пустили метро с левого на правый берег по Южному мосту : Страна.ua 10:46
- Метро Киева возобновляет движение через Южный мост : ПрессОрг24 10:45
- Киевское метро расширяет маршруты : Досье 10:41
- Киевский метрополитен возобновляет сообщение через Южный мост : Украинский Авиационный Портал 10:31
- Метро Киева возобновило сообщение через Южный мост : Goodnews.ua 10:01
- Киевское метро возобновило движение через Днепр: как будет работать подземка : Realist.online 10:11
- В Киеве снова пустили метро по Южному мосту : Факти 09:47
- Метрополитен в Киеве возобновил сообщение через Южный мост : Gazeta.ua 09:44
- Метро открывается по "зеленой" ветке на правый берег, но будет ходить раз в час : Судебно-юридическая газета 09:38
- Апрель, 04 в 9:16 Киевский метрополитен возобновил сообщение через Южный мост : ICTV Факти 09:36
- 08:15 04 Апр 2022 В Киеве полностью возобновляют сообщение по Северному и Южному мостам, метро будет курсировать до 19:00 : Рубрика 09:29
- Столичное метро. Началось движение по Южному мосту : Матриця свободи 09:28
- Киевский метрополитен возобновляет сообщение через Южный мост : Центр Транспортных Стратегий 09:21
- В Киеве запустили движение поездов метро по Южному мосту: известны подробности : Obozrevatel 09:16
- Курсирование метро и трамваев: в Киеве возобновится движение общественного транспорта по некоторым маршрутам : ZN,UA 09:16
- Киевский метрополитен возобновляет сообщение через Южный мост : DsNews 09:11
- 8 минут назад В Киеве метро начинает ездить через Южный мост: как работает общественный транспорт : Дело.ua 09:08
- 04.04.2022 09:05 Киевский метрополитен возобновляет сообщение через Южный мост : Аргументы и Факты Украина 09:09
- Метро Киева снова начнет ездить через Южный мост - КГГА : ЛІГАБізнесІнформ 09:08
- В Киеве полностью возобновляют сообщение по Северному и Южному мостам, метро будет курсировать до 19:00 : Еспресо TV 09:04
- Киевский метрополитен возобновил движение поездов по Южному мосту : УП: Економічна правда 09:04
- Киевский метрополитен возобновил движение поездов по Южному мосту : Business Information Network 09:01
- Киевский метрополитен возобновил сообщение через Южный мост : 24 канал 09:00
- Метро Киева возобновило сообщение через Южный мост : Укринформ 08:47
- В Киеве метро снова будет ездить через Южный мост: как сейчас работает подземка : ТСН.ua 08:46
- Киевский метрополитен восстановил движение через Днепр: как будет работать подземка : Апостроф 08:45
- Киевский метрополитен возобновляет сообщение через Южный мост : Вести.ua 08:45
- Киевский метрополитен возобновляет сообщение через один из мостов: как будут курсировать поезда : Український Бізнес Ресурс 08:44
- Киевское метро вновь будет ездить через Южный мост, Северный мост открывают для автомобилей : Слово і Діло 08:42