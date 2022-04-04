04.04.2022 09:05 Киевский метрополитен возобновляет сообщение через Южный мост (40)

Аргументы и Факты Украина 2022.04.04 09:09

Киев, 4 апреля - АиФ-Украина. С понедельника, 4 апреля с 08:30 киевский метрополитен возобновляет сообщение через Южный мост. Об этом сообщает пресс-служба КГГА. Зеленая линия работает: от станции "Сырец" до станции "Выдубичи", а также от станции "Выдубичи" до станции "Красный хутор". Также работает пересадка "Золотые ворота" - "Театральная". Красная линия работает: от станции Шулявская до станции Театральная.