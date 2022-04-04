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Неудачный блицкриг завершится удачным Нюрнбергом - Резников о наказаниях для оккупантов

Неудачный блицкриг завершится удачным Нюрнбергом - Резников о наказаниях для оккупантов (10)

24 канал 2022.04.04 00:30
4 апреля 2022, 00:05 Министр обороны об ответственности россиян / NTA Министр обороны Украины Алексей Резников посвятил пост в фейсбук городу- герою Гостомелю, который удалось освободить от российского нашествия. Источник: фейсбук Алексея Резникова Резников подчеркнул, что Гостомель - это город с древней историей, в котором еще в XVI веке работали органы самоуправления на основе Магдебургского права, а также обладал свободой выбора.
БУЧА, ГОСТОМЕЛЬ, ОККУПАНТ, ИРПЕНЬ, ЗВЕРСТВО, ПОДОЛЯК, Подоляк, Россия, Украина, Киев
2022.04.04 (10)

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