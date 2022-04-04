Неудачный блицкриг завершится удачным Нюрнбергом - Резников о наказаниях для оккупантов (10)

24 канал 2022.04.04 00:30

4 апреля 2022, 00:05 Министр обороны об ответственности россиян / NTA Министр обороны Украины Алексей Резников посвятил пост в фейсбук городу- герою Гостомелю, который удалось освободить от российского нашествия. Источник: фейсбук Алексея Резникова Резников подчеркнул, что Гостомель - это город с древней историей, в котором еще в XVI веке работали органы самоуправления на основе Магдебургского права, а также обладал свободой выбора.