В районе Харькова ВСУ уничтожили до 80% состава мотострелковой роты врага, - Генштаб (2)

Главное 2022.04.03 19:35

3 апреля 2022 19:22 Войска оккупантов начали отвод своих подразделений из района города Сумы. Как сообщили в Генштабе противник вероятно не достигнув цели операции по отдельным направлениям, решил отказаться от наступления на Северском и, частично, Слобожанском направлениях. На Слобожанском направлении в течение дня обстановка существенных изменений не претерпела. На Донецком направлении противник проводит мероприятия по перегруппировке и