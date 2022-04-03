Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

В районе Харькова ВСУ уничтожили до 80% состава мотострелковой роты врага, - Генштаб

В районе Харькова ВСУ уничтожили до 80% состава мотострелковой роты врага, - Генштаб (2)

Главное 2022.04.03 19:35
3 апреля 2022 19:22 Войска оккупантов начали отвод своих подразделений из района города Сумы. Как сообщили в Генштабе противник вероятно не достигнув цели операции по отдельным направлениям, решил отказаться от наступления на Северском и, частично, Слобожанском направлениях. На Слобожанском направлении в течение дня обстановка существенных изменений не претерпела. На Донецком направлении противник проводит мероприятия по перегруппировке и
ОККУПАНТ, ГЕНШТАБ, ПРОТИВНИК, ВРАГ, ПОЛЕССКОЕ, ПЕРЕГРУППИРОВКА, Украина, Россия, Донецк, Сумы, Харьков, Беларусь, Луганск, Киев, Гомель
2022.04.04 (2)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022