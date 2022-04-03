В районе Харькова ВСУ уничтожили до 80% состава мотострелковой роты врага, - Генштаб (2)

Главное 2022.04.03 19:35
3 апреля 2022 19:22
Войска оккупантов начали отвод своих подразделений из района города Сумы.
Как сообщили в Генштабе противник вероятно не достигнув цели операции по
отдельным направлениям, решил отказаться от наступления на Северском и,
частично, Слобожанском направлениях.
На Слобожанском направлении в течение дня обстановка существенных изменений
не претерпела.
На Донецком направлении противник проводит мероприятия по перегруппировке и
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