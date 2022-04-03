Британия хочет вооружить Украину для защиты Одессы - The Times (2)

Цензору.нет 2022.04.03 05:20

02-апр, 22:159 Премьер Британии Борис Джонсон хочет сорвать планы Путина на юг Украины и отправить ВСУ оружие, необходимое для эффективной защиты Одессы. Об этом говорится в материале The Times. Лондон настаивает на вооружении Украины противокорабельными ракетами для отражения российских кораблей. Это же оружие позволит защитить прибрежные города от обстрелов с моря. Джонсон выразил в разговоре с министрами желание закупить