Германия объявила 40 российских дипломатов персонами нон грата (33)

- Франция высылает "многих" российских дипломатов. СМИ пишут, что их 35 : Гордон 23:06
- Германия высылает 40 российских дипломатов после увиденного в Буче : ПрессОрг24 22:44
- 04.04.22 21:51 Франция высылает около 30 российских дипломатов : Цензор.Нет 22:03
- Германия высылает 40 сотрудников посольства РФ : Вести-UA 21:50
- Германия и Франция объявили персонами нон грата десятки российских дипломатов : Obozrevatel 21:46
- Франция выдворяет 35 российских дипломатов : Gazeta.ua 21:44
- Франция готовится выслать около 30 российских дипломатов - СМИ : Українська правда 21:40
- Франция готовится выслать около 30 российских дипломатов - СМИ : УП Європейська правда 21:34
- Франция выдворяет десятки российских дипломатов : Укринформ 21:32
- Франция выдворяет десятки российских дипломатов : MY.UA 21:31
- 04.04.2022, 20:51 Германия высылает 40 российских дипломатов : В Час Пик 21:20
- Франция и Германия решили выслать ряд дипломатов РФ : Вести.ua 21:15
- Германия объявила 40 российских дипломатов персонами нон грата : NewsSky.com.ua 21:14
- Германия высылает десятки российских дипломатов : Online.ua 21:13
- Апрель, 04 в 21:02 Германия массово высылает российских дипломатов : ICTV Факти 21:06
- Германия высылает 40 российских дипломатов после увиденного в Буче : Українські національні новини 20:47
- Германия объявила 40 российских дипломатов персонами нон грата : Регион Киев Медиа 20:39
- Германия высылает 40 дипломатов РФ : Bigmir)net Новости 20:39
- Германия высылает 40 сотрудников посольства РФ из-за зверст в Буче : Главное 20:35
- Германия высылает 40 сотрудников посольства РФ : УНИАН 20:23
- 19:35 04.04.2022 Германия объявила 40 российских дипломатов персонами нон грата : Петр и Мазепа 19:40
- Германия высылает 40 российских дипломатов : FaceNews 19:30
- 14:31 / 04.04.2022 Германия может выслать еще до 100 российских дипломатов, - Bild : Багнет 15:01
- Германия может выслать еще до 100 российских дипломатов, - Bild : MY.UA 14:46
- Из Германии вышлют до 100 сотрудников посольства рф из-за шпионажа : Николаевский центр журналистских расследований 14:20
- СМИ: правительство ФРГ может выслать до 100 российских дипломатов уже на этой неделе : ПрессОрг24 13:45
- Германия готовится выслать до 100 российских дипломатов : Главное 13:35
- Германия может выслать еще до 100 российских дипломатов, - Bild : Front News International 12:36
- СМИ: правительство ФРГ может выслать до 100 российских дипломатов уже на этой неделе : Українські національні новини 11:54
- Германия собирается выслать из страны до 100 российских дипломатов из-за подозрений в работе на спецслужбы : Страна.ua 10:01
- Германия может выслать еще до 100 российских дипломатов, - Bild : РБК-Україна 09:46
- Германия может выслать часть российских дипломатов : Судебно-юридическая газета 09:38