Германия объявила 40 российских дипломатов персонами нон грата (33)

Регион Киев Медиа 2022.04.04 20:39

4.04.2022 17:32:15 По сообщению Spiegel, МИД ФРГ объявил 40 сотрудников посольства РФ персона нон грата, глава министерства Анналена Бербок подтвердила решение о высылке, но точного числа сотрудников не назвала, пишет ru.interfax.com.ua. "Федеральное правительство сегодня приняло решение объявить нежелательными существенное число сотрудников российского посольства, которые здесь, в Германии, ежедневно работали против нашей свободы и единения нашего