Изнасилования, казни, грабежи: Human Rights Watch зафиксировала военные преступления РФ в Украине (2)

УНИАН 2022.04.03 18:45
Иван Бойко
18:30, 03.04.22
Среди них и доказательства военных преступлений в городе Буча Киевской
области, где 2 апреля были обнаружены трупы людей в гражданской одежде.
Human Rights Watch документирует военные преступления РФ / фото REUTERS
Международная правозащитная организация Human Rights Watch
задокументировала первые военные преступления россиян против украинского
мирного населения на оккупированных территориях Черниговской, Харьковской и
БУЧА, ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ВОЕННЫЙ, УКРАИНА, ОККУПАНТ, ДОКАЗАТЕЛЬСТВО, Кулеба
, Федорук
, Подоляк
, Зеленский
, Россия
, Украина
, Киев
, Германия