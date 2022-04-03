Изнасилования, казни, грабежи: Human Rights Watch зафиксировала военные преступления РФ в Украине (2)

УНИАН 2022.04.03 18:45

Иван Бойко 18:30, 03.04.22 Среди них и доказательства военных преступлений в городе Буча Киевской области, где 2 апреля были обнаружены трупы людей в гражданской одежде. Human Rights Watch документирует военные преступления РФ / фото REUTERS Международная правозащитная организация Human Rights Watch задокументировала первые военные преступления россиян против украинского мирного населения на оккупированных территориях Черниговской, Харьковской и